SERIE C Tra Lucchese e Ancona pirotecnico 2-2

Novanta e più minuti a provarci, quattro gol, recriminazioni e match point di qua e là. Non si risparmiano Lucchese e Ancona e se fanno 2-2 va bene nel senso che nessuna meritava di perdere. Dall'angolo il colpo di testa di Semprini che vale il vantaggio Lucca sblocca il match all'alba. L'Ancona si rimette in piedi quasi subito al termine di un'azione convulsa che fa imbufalire la Lucchese. Faggioli in mischia la tocca, il salvataggio disperato avviene secondo arbitro e assistente quando la palla è già entrata. Dilemma amletico che resiste anche ad un voyeuristico replay. Adesso sono i padroni di casa ad accusare e regalare letteralmente ai marchigiani il rigore del sorpasso per questa inutile spinta su Moretti. Dal dischetto Faggioli va la per la doppia personale. Ripresa, rossoneri a testa basta per riprenderla al volo. Al volo come il sinistro qualitativo di Visconti: 2-2 e il Porta Elisa che comincia a credere al controsorpasso. Saltano gli schemi. Papa da metà campo va vicino al "golaso" e scassa l'incrocio dei pali. Anche Lucca ce la mette tutta, l'uscita scomposta di Vitali non viene punita da Bensaja. Si continua, un colpo e un colpo. A salve quello di Moretti dall'angolo. Poi i toscani restano in 10: Corsinelli non si frena e si becca il secondo giallo. Nonostante l'inferiorità dentro anche Nanni per l'assalto finale. Proprio il sammarinese prova un mezza girata che va fuori poco e consegna il 2-2 al triplice fischio.

