SERIE C Tra Mantova e Imolese manca solo il gol (0-0)

Divertono e ci provano, Mantova e Imolese a conferma che gli 0-0 non sono tutti noiosi. La squadra di Cevoli ha lasciato più campo agli avversari, ma ha avuto le occasioni migliori e insomma il pari è bello meritato. Il primo brivido lo procura Zibert, la punizione dello sloveno è interessante, ma non scende abbastanza. Il Mantova è più intraprendente nelle prime fasi del match, Gerbaudo dall'angolo, Milillo la schiaccia e Siano d'istinto si salva in due tempi. Ancora padroni di casa con la ripartenza quasi da coast to coast di Rosso. Dopo la scavallata generosa, manca la mira lucida. E quando l'Imolese esce dal guscio potrebbe da subito fare malissimo. Lombardi punta l'avversario e mette in porta Polidori sulla cui stoccata Tozzo si inventa un miracolo di dividere col palo. Poi la mischia successiva è risolta da un tocco di mano.



(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});





Ripresa e questa volta è il Mantova ad un capello dal vantaggio, suicidio di Siano, Gerbaudo a botta sicura sbatte sulla schiena di Rinaldi. Ritmi più bassi ora e si scivola verso la fine con una punizione di Zibert ancora fuori non di molto. Gli ultimi dieci minuti invece il match esplode e può davvero succedere di tutto. Tonetto arma la girata di Polidori, che timbra un clamoroso palo. E in pieno recupero ancora Imolese a divorarsi il vantaggio. Provenzano scappa via e per Sall c'è solo da toccarla. Infatti la tocca, ma fuori. Sarebbe atroce la beffa rischiata al minuto 94 quando Zappa si accentra e spacca la traversa, poi il fuorigioco invalida la girata di Gerbaudo e fissa un pari frizzante, ma giusto.



(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});





I più letti della settimana: