SERIE C Tra oggi e domani la terza giornata

La terza giornata del girone B della serie C è turno feriale, spalmato tra le 15 di oggi e le 20.30 di domani. E si parte subito col big match tra il Matelica, capolista per caso o comunque a sorpresa, e il Sud Tirol che sulle ambizioni ha invece investito. Al momento viaggiano e tavoletta a punteggio pieno e la gara di oggi dirà per continua a suonare la campana. Bellissima anche l'altra partita apparecchiata per lo stesso orario. Al Rocco la Triestina, rinfrancata dal colpaccio di Cesena, testa la qualità del suo ritorno chiedendo strada ad un Modena che ad oggi ha saputo solo vincere. L'ultima delle 4 che vanno a comandare è il Carpi, 18,30 in casa contro un Fano che non è tra le nobili della categoria, ma tra le più difficili da approcciare. Gara con più di un motivo di interesse. Detto di Padova-Mantova, match dove passato e voglia di futuro, blasone e piccole beghe si intrecciano. arriviamo alle romagnole. Chi sta meglio ed è partita decisamente meglio è L'Imolese. Trasferta in casa di una Feralpi che ha un po' ridimensionato la questione rispetto al pre Covid, ma che avversario ideale proprio non è. Ma Cevoli e i suoi, capaci di vincere a Padova al debutto, vanno a giocarsela eccome. Il Cesena posticipa domani a Perugia contro una delle favorite del girone, ma i bianconeri non possono prolungare la farse partenza pena il repentino cambio di prospettive. Tra Ravenna e Vis Pesaro, al Benelli alle 20,45 è caccia alla prima vittoria per due. Il Ravenna per dirla tutta cerca anche il primo punto.



