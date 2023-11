Tra Olbia e Lucchese manca solo il gol (0-0)

Uno 0-0 pieno di cose oltre al punto e la continuità. Si comincia con l'estetica: Guadagni sforbicia a salve. Lucca meglio come approccio, Russo si fionda sulla bella sponda di Russo e conclude fuori di niente. Esce l'Olbia che trova in Nicola Nanni un eccellente terminale offensivo. Passa da lui la triangolazione che porta Ragatzu in posizione di sparo: Chiorra salva tutto. Sale il peso specifico del centravanti sammarinese che viene prima murato sulla girata di prima e sulla stessa azione viene stoppata un'altra volta. Ma è ancora lui il protagonista quando va a saltare a stretto giro. Applausi, meritati, del Bruno Nespoli. Ripresa, si rivede Lucca e Rinaldi ripiomba bene sulla partita dopo tanti minuti a guardarla. Quando l'Olbia attacca non prescinde da Nanni, la alza Arboleda, palla tutt'altro che semplice da addomesticare. Nanni davvero ad un passo da un gol che strameriterebbe quando Chiorra respinge imperfetto e va a rimbalzo chiudendo il diagonale. E' l'ultima cosa dei padroni di casa che rischiano però la beffa: Russo mette un pallone di lusso che né Magnaghi, né Tumbarello riescono ad intercettare graziando Rinaldi e tutta Olbia.