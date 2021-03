Tra Padova e Perugia si sceglie la regina

Il turno infrasettimanle appena giocato ha cancellati eventuali anticipi e per cui il girone B di serie C torna romanticamente alla domenica. Già dall'ora di pranzo con l'Imolese al Galli dopo gli ultimi inciampi ad aspettare la Triestina e l'Arezzo chiamato dalla trasferta di San Benedetto a confermare i recenti progressi. Antipasti di un imperdibile piatto forte servito alle 17,30 all'Euganeo dove la capolista Padova se la vede con l'inseguitrice Perugia. A legger le rose, a guardar la classifica, a contemplare il cammino si arriva alla conclusione che a sfidarsi siano le due più forti e una sarà anche quella che salirà diretta in serie B.









Le altre pretendenti più tardi. Il Modena in serata nel derby di Carpi, da favorita ammesso che appunto un derby una favorita ce l'abbia. Per vedere il Sud Tirol bisogna aspettare il Monday Night di Mantova. Avversario che ha fatto meno di quel che si poteva pensare, ma avversario che pericoloso resta. Il Cesena, scivolato mercoledì a Fermo, chiede strada alla Vis Pesaro, il Ravenna a Gubbio per un viaggio complicato che però deve portare punti. I giallorossi non vincono dal 20 dicembre e ora anche l'Arezzo si è fatto sotto. Fano-Fermana, Matelica-Legnano e Feralpi Salò-Virtus Verona completano il quadro della giornata di campionato numero 29.