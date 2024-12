SERIE C Tra Perugia e Pianese esce un pari divertente (1-1)

Formisano sfida il suo recente passato e presenta una Pianese puntuale e sul pezzo. Il Perugia ci prova, ci va vicino, ma poi rischia anche il crack e alla fine il pari è giusto senza sapere a chi servirà. Frey brucia Leo, Mignani cestina di testa. Di là i padoni di casa la costruiscono bene per Di Maggio che prende la mira, palo pieno. Sempre Di Maggio nel miglior momento del Perugia si coordina per la stoccata che esce di niente. A sorpresa passa la Pianese, Boccadamo va giù e la mette, Amoran trova l'anticipo sull'attaccante, ma devia inesorabilmente nella sua porta. Prima dell'intervallo il Grifone la riacchiappa, palla che sfila lunga: Matos la mette giù e la incrocia di giustezza. Ripresa, le squadre si allungano e può davvero succedere di tutto. Boccadamo scappa e e graffia in diagonale il palo esterno. Poi tocca al Perugia con Montevago in verticale, bravo a tenere di fisico, ma decentrato viene contenuto da Boer. Pianese ribatte colpo su colpo, Mastropietro prova il supergol e quasi ci riesce. In contropiede Perugia rischia di capitolare, Boccadamo è indiavolato nella corsa, Sorrentino e Mignani aspettano l'assist che non arriva e dunque niente. Niente neanche quando a provarci è il Perugia: Bacchin la mette, Montevago mastica palla e 1-1.

