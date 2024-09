SERIE C Tra Pescara e Perugia mancano i gol (0-0)

Dominio Perugia o quasi e dunque nonostante giocasse in casa, lo 0-0 per il Pescara sa di pericolo scampato. Anche perché Dopo 28 minuti Brosco che si arrangia su Bacchin fa pensare al cartellino rosso. Per l'arbitro non è fallo e la panchina perugina impazzisce. Primo tempo bloccato, la sberla di Crialese non spaventa Gemello. Dopo l'intervallo rientra in campo solo il Perugia, Plizzari è reattivo e decisivo sull'idea di Cisco. Il Pescara è volo nella giocata di Meazzi per la scivolata di Valzania. L'ultima mezz'ora con una sola squadra in campo. Polizzi si invola verso la porta e al momento di colpire appoggia clamorosamente a Plizzari. Lo stesso Polizzi, subito dopo, non converte il gioco volante. E poi sembra che sia Matos a trovare un diagonale velenoso vincente che per poco, ma vincente non è. Finale con altri due tentativi ospiti. Se Plizzari prima non ha problemi su Cisco, poi si deve superare su Giunti. Il suo volo garantisce il sudatissimo 0-0.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: