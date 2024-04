SERIE C Tra Pescara ed Entella finisce 0-0

Pescara ed Entella non fanno troppo clamore a all'Adriatico vien fuori uno 0-0. Gli abruzzesi staccano la Juve NG ma cedono il 6° posto al Pontedera, mentre i liguri restano nel limbo tra playoff, distanti 5 punti, e playout, nei fatti praticamente scongiurati.

Neanche 2' e Floriani imbuca in area per il tiraccio al cielo di Accornero, illusione che sarà gara viva. Invece succederà poco altro, un'occasione per parte in tre frangenti diversi: al 25°, Santini s'inserisce bene sul cross di Di Mario ma non inquadra l'inzuccata, ribaltamento e Accornero riceve da Cuppone e serve per il tacco di Merola, De Lucia è sul pezzo e para.

Allo scadere di frazione, ancora un cross da sinistra di Di Mario e Milani fa muro sul tentativo di Zappella, poi contropiede di Cuppone sul quale l'opposizione del solito Di Mario è vitale, perché il destro scaturito non spaventa De Lucia. Ripresa e tutto si riassume tra 53° e 54°: il Pescara scambia veloce e arriva alla conclusione da fuori di Tunjov, uscita di poco. Quasi stessa cosa di là, qui però il tiro di Lipani non va neanche lontanamente vicino allo specchio.

