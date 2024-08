SERIE C Tra Pineto e Lucchese vincono i portieri (0-0)

Palesemente in rodaggio, Pineto e Lucchese non si fanno male: un'occasione per parte e l'idea che lo 0-0 non dispiaccia Né di qua e né di là. Del Sole pesca Fabrizi che gira su Palmisani, c'è anche Lucca con Welbeck a prepararla per Quirini: male, malissimo la conclusione. Succede poco quel poco è Del Sole che si accentra e la angola, Palmisani sventa in tuffo. E la Lucchese quando capita va in contropiede, Visconti conclude da fuori, Tonti piazzato. Ripresa una grande occasione a testa. Comincia la Lucchese con Tumbarello, Tonti è super a salvarsi su di lui, poi su Costantino si chiude la difesa e il Pineto tira un sospiro di sollievo. Dall'altra parte Palmisani tiene la porta chiusa e ci sono solo tentativi da fuori: Fedato va in verticale e conclude di collo sull'esterno della rete. A 5 dal novantesimo il match point per i padroni di casa, Bruzzaniti si trova a calciare un rigore in movimento intercettato con un prodigio da Palmisani. Con i portieri sugli scudi, il risultato più logico è lo 0-0.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: