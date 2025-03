SERIE C Tra Spal e Legnago un pari (1-1) che serve a poco

Con i piedi dentro i play out, la missione al ribasso della Spal è quella di evitare l'ultimo posto, obiettivo da sempre del Legnago. Ferrara parte meglio e lo squillo di Calapai chiama Perucchini al primo intervento di giornata. Match piuttosto bloccato, si procede a strappi, il secondo tentativo è il destro masticato di Rao che non va lontano dal palo. Dal nulla però sbuca il Legnago che va avanti, Muteba disegna e Franzolini la incrocia cadendo. Il vantaggio tiene fino all'intervallo prima del quale Perucchini si deve opporre in angolo al sinistro di Parigini. Ripresa con gli ospiti che hanno la palla per farla tonda, la lavora Leoncini, Basso Ricci la gira fuori non di molto. Spinta da un Mazza che ribolle e non si vuole arrendere, la Spal cambia passo. Antenucci suona la carica, Perucchini si mette in mezzo. E' addirittura miracoloso il numero 1 ospite quando esce e strozza in gola l'urlo a Parigini lanciato a rete. Dall'angolo c'è Spina appostato sul secondo palo, ma la vince ancora il portiere. Il pari arriva, annunciato e meritato, il colpo di testa è dell'appena entrato Molina. La Spal adesso prova anche a ribaltarla, ma c'è sempre il fattore Perucchini a tenere a galla il Legnago, ancora sull'incursione di Parigini. L'ultimo sussulto è il contropiede col disegno finale di Antenucci che sembra gol, ma sembra e basta.

