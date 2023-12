SERIE C Tra Spal ed Entella vince la paura (0-0)

La paura fa novanta o, come in questo caso, 0-0. Spal ed Entella alla prese con una realtà diversa da quella progettata ci provano senza esagerare e alla fine il punticino è quel che passa il convento. Super Alfonso in avvio a murare Meazzi. Entella più spregiudicata nella prima parte, Faggioli ci prova di testa, niente. Chiavari spesso nella metà campo avversaria, Peterman col sinistro chiude troppo la conclusione. Nel finale di primo tempo finalmente la Spal. Il primo tentativo di Rabbi scalda appena i guanti a De Lucia. La miglior occasione di tutto il match gli emiliani la costruiscono con Fiordaliso che la mette, Rabbi che sfiora e ci vuole un gran balzo di De Lucia per inchiodare lo 0-0. Attentati al risultato non ce ne saranno molti altri, qui Peda non è in fuorigioco, ma non riesce a convertire una palla interessante. Ripresa con mezzo stadio che fischia, l'altra metà sbadiglia. Rabbi di testa è una delle due cose. Se non l'unica. Perché la seconda è questo missile terra-aria di Peterman. Tutte cose, appunto, da 0-0.

