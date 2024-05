Tra un mese Euro 2024, il trofeo arriva in Germania

È iniziata il countdown. Tra un mese esatto sarà Germania-Scozia la partita inaugurale di Euro 2024. Il 14 giugno alla Football Arena di Monaco inizierà la 17' edizione del campionato europeo per nazioni. Dopo l'edizione itinerante del 2020, giocata per il covid l'anno successivo, che ha visto l'Italia aggiudicarsi il trofeo ai rigori contro l'Inghilterra, sarà un solo paese ad ospitare la fase finale.

Il trofeo alzato nella storica notte di Wembley da Giorgio Chiellini è arrivato in Germania per la presentazione ufficiale. In veste di nazione ospitante, i tedeschi sono testa di serie nel Gruppo A e dunque, giocheranno la partita inaugurale, contro la Scozia, venerdì 14 giugno. La Germania/Germania Ovest ha partecipato a ogni edizione degli Europei dal 1972. La Germania Ovest ha vinto le edizioni 1972 e 1980, mentre la Germania riunificata ha trionfato a Euro '96.

L'Italia è inserita nel gruppo B con Croazia, Spagna e Albania. Il debutto dei campionati in carica sarà contro l'Albania guidata dal brasiliano Sylvinho. Per gli azzurri la prima partita sarà al Westfalenstadion di Dortmund. Il 20 giugno contro la Spagna e il 24 contro la Croazia.

Si qualificano agli ottavi di finale le prime due squadre classificate di ogni gruppo più le quattro migliori terze. La finale è in programma il 14 luglio a Berlino. Uno stadio caro agli Azzurri che nel luglio del 2006 trionfavano nella finale dei mondiali. Per la presentazione del trofeo alla Football Arena di Monaco il presidente della Baviera Markus Söder, l'ex arbitro internazionale Felix Brych. La mascotte ufficiale si chiama Albärt, un orsetto vestito da calciatore con i colori di Euro 2024.