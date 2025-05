SERIE C PLAY OFF Tra Vicenza e Ternana vince la prudenza (0-0)

Si temono e si annullano le corazzate Vicenza e Ternana rimandano al ritorno il verdetto. Al Menti lo spettacolo è sugli spalti, in campo prevale la prudenza se non proprio la paura. Prima parte meglio gli ospiti che aprono le ostilità con Curcio. Cicerelli lavora per il colpo di testa a salve di Capuano. ma la prima vera occasione è una giocata un po' casuale di Casasola che si libera e un po' la mette e un po' tira costringendo Confente ad un rapido recupero della posizione. Ma l'occasione più bella dell'intera partita arriva a stretto giro. Cianci se la prepara alla grandissima con salto di Levebre e mira all'angolo, quella che in risposta gli fa Confente è molto più di una parata. La circostanza scuote il Vicenza che esce dal guscio. C'è Vannucchi sulla prima sberla di Ronaldo, poi ci prova anche Della Morte sempre con Vannucchi a guardia. Ripresa, adesso sono i veneti a provare a forzare per sfruttare il fattore campo. Su Ronaldo Vannucchi chiude la porta. Ed è sempre il portiere della Ternana a stare allerta, non servono miracoli, solo attenzione sul sinistro di Della Morte. Costa sceglie la forza e impenna la punizione, e l'ultima cosa è sempre per Costa pescato di misura da Rossi; conclusione a botta sicura sulla schiena di Casasola. Il resto è atmosfera, bellissima. Se ne riparla al ritorno.

