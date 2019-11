Tra Vis Pesaro e Imolese un pareggio che accontenta entrambe

Vis Pesaro - Imolese 1-1

Imolese in serie utile da tre giornate, Vis Pesaro reduce da due sconfitte consecutive. La sfida del Benelli mette in palio punti pesanti in ottica salvezza. Primo tempo con poche emozioni, proteste biancorosse per un contatto in area tra Pedrelli e Carini, non sanzionato dal direttore di gara. Poco dopo ci prova anche l'Imolese con il sinistro fuori misura di Padovan. Ad una manciata di minuti dal riposo, la squadra di Atzori passa in vantaggio. La conclusione di Belcastro trova sulla traiettoria la deviazione di Ngissah che spiazza Bianchini. Protestano i pesaresi per la posizione dell'attaccante ghanese ma sia l'arbitro che l'assistente convalidano il gol della compagine romagnola.

Secondo tempo e dopo nemmeno due minuti, arriva il pareggio della Vis. Fa tutto Davide Voltan che salta un avversario, converge al centro e lascia partire un destro a giro che non trova nessuna deviazione ma che sorprende il portiere Rossi nell'angolo lontano. Per il centrocampista biancorosso, si tratta del quinto gol in campionato. Crescono i padroni di casa, girata debole di Grandolfo e nessun problema per Rossi. La gara resta bella ed imprevedibile, Boccardi salva miracolosamente sulla linea mentre dalla parte opposta, Bianchini neutralizza il tentativo di Belcastro. L'ultima emozione a dieci minuti dal temine, quando viene giustamente annullato un gol a Boccardi per evidente posizione di fuorigioco. Finisce 1 a 1, un pareggio che permette all'Imolese di lasciare l’ultimo posto in classifica al Fano mentre la Vis torna a sorridere dopo le sconfitte con Gubbio e Rimini.