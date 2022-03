SERIE C Tra Viterbese e Pistoiese pareggio con gol (2-2)

E' un brodino per due quello che si dividono Viterbese e Pistoiese che pareggiano al termine di un pomeriggio divertente che però non porta svolte né di qua, né di là. Viterbo prova a scappare, Volpicelli conta i giri, D'Ambrosio prende il tempo. Ma quando la mezz'ora è appena passata la Pistoiese torna dentro la partita: Bocic in mischia vince il domino e pareggia. Prima dell'intervallo ancora lo scatenato Bocic si avvita di testa a va fuori di niente. Ripresa, il soprasso è servito: Vano recupera e sfonda, va fino in fondo e Perticara deve solo appoggiarla dentro. La disperazione da coraggio ai padroni di casa, Seculin deve volare sul calcio franco di Volpicelli e quando sembra fatta ci si mette la sfortuna: la sberla di Megelaitis si infrange rumorosamente sul palo. Pistoia vacilla, Seculin vince la mano di flipper con Mungo e quando Murillo abbatte Pertica con una testata e si fa cacciare, sembra la fine. Invece il solito schema, Volpicelli, D'Ambrosio e il pari è salvo.

