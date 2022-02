SERIE C Tracollo Imolese nella sfida interna con la Viterbese La squadra laziale, ultima in classifica, vince 3 a 0 al Galli

La vittoria di domenica scorsa, all'ultimo istante contro il Teramo, è solo un lontano ricordo. L'Imolese crolla letteralmente nella sfida interna con la Viterbese e si ritrova nuovamente in zona play-out. Che non sia giornata per la squadra di Fontana, lo si capisce dopo meno di un quarto d'ora. Suggerimento di Volpicelli per l’inserimento di Megalaitis. Controllo con il petto, destro ad incrociare, Viterbese in vantaggio. Davvero splendida la rete del centrocampista lituano. Ti aspetti una reazione dei rosso-blu ed invece sono ancora gli ospiti a fare la partita e creare occasioni. Polidori si beve mezza retroguardia ma trova la splendida risposta del portiere Rossi. Il raddoppio della Viterbese è solo questione di tempo. Minuto 26, Rossi viene tradito da un rimbalzo irregolare, Iuliano ne approfitta per depositare in rete il pallone 2 a 0. Secondo centro stagionale per il centrocampista gialloblu. Dell'Imolese non c'è traccia e poco prima del riposo, Volpicelli sfiora il tris con una punizione, fuori di un nulla. Il sipario sulla partita cala definitivamente al settimo della ripresa. Errore in disimpegno di Rinaldi, questa volta ne approfitta Volpicelli che di prepotenza fa 3 a 0. Padroni di casa spenti e con poche idee. L'unica azione degna di nota è questo colpo di testa di Liviero, respinto da Fumagalli. L'Imolese sbaglia completamente la partita della svolta, la Viterbese vince con pieno merito e da questa sera non è più ultima in classifica.

