Tracollo Ternana, la Lucchese s'impone 4-1

È al Porta Elisa che, forse, si decide il Girone B di Serie C. Dopo il pari nel derby umbro, la Ternana crolla malamente sul campo della Lucchese, un 4-1 che fa il gioco dell'Entella: in caso di vittoria nel posticipo con la Torres, i liguri salirebbero a +7 e a 4 turni dal termine sarebbe una discreta ipoteca sulla promozione. I rossoneri – un solo ko in 9 turni – proseguono invece il loro periodo positivo, rosicchiando 2 punti all'Ascoli e portandosi a -5 dalla salvezza diretta.

Gara spettacolare fin dal principio, tanto da sbloccarsi entro 90”: Magnaghi apre alla perfezione a destra per Selvini, che rientra su Capuano e centra il palo di mancino; l'azione prosegue e Antoni mette in area per Magnaghi, che sfrutta il tocco ad alzargliela di Maestrelli e gira in schiacciata il destro del vantaggio.

Si va avanti con gli affondi toscani: Selvini riceve dal solito Magnaghi e carica da fuori, con Vannucchi a respingere, e poi triangola con Visconti, chirurgico nel trovare la buca d'angolo dalla mezzaluna. Squillo Ternana con Tito che manca di poco l'incrocio dalla distanza, così come dalla distanza arriva l'ulteriore allungo rossonero: di nuovo con Magnaghi, che riceve centralmente, salta Maestrelli e carica sotto la traversa per la doppietta da tris, dopo appena 26'.

A serio rischio di figuraccia, le Fere stavolta reagiscono per davvero e al 37° entrano in partita con un altra perla da lontano: qui è del capocannoniere del torneo Cicerelli, una punizione da oltre la mezzaluna che gli vale il 18° centro. È la chiave di volta, perché l'accorcio cambia l'andazzo e ora sono gli umbri a spingere forte: sempre Cicerelli va via a Gucher e crossa per Corradini, conclusione e parata di Melgrati, e poi imbecca in area Curcio, che calcia debolmente tra i guanti dell'estremo di casa.

Con la ripresa, tempo 30” e Benedetti sfiora l'autorete inzuccando un angolo dalla sinistra, ultimo rischio per una Lucchese che, dopo 20' di pennichella, riprende in mano le operazioni. Ballarini a imbeccare Selvini e Vannucchi respinge di piede, dopodiché, al 73°, Martella va a spazzare per anticipare Visconti e finisce col lanciare in campo aperto Badje, che elude l'uscita disperata di Vannucchi, se l'aggiusta e incrocia in porta: Maestrelli si lancia in spaccata disperata ma è troppo tardi, la palla è dentro e per il gambiano è il primo gol tra i pro. Tempo di un sinistro sull'esterno rete di Selvini e si chiude, ora si vedrà se, nel posticipo, l'Entella chiuderà anche il campionato.