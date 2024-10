SERIE C Trasferta da 3 punti per il Pontedera a Gubbio (0-1)

Dopo 3 sconfitte consecutive il Pontedera risorge a Gubbio. Vince di misura, non senza soffrire, ma chiudendo la porta e le velleità d'inizio stagione, il marchio di fabbrica dell'esperto Menichini è restirere nella tempesta e pungere alla bisogna. Tantalocchi alla grande a disinnescare il colpo di testa di Rosaia. A metà tempo il vantaggio a sorpresa, ospite. Perretta ruba a un David troppo tenero, e poi scivolamento tipo rugby per Corona prima e Ianesi poi: 0-1. Reazione Gubbio dall'angolo, sinistro al volo difficile e innocuo di Tozzuolo. Prima dell'intervallo occasionissima per far pari. Taglio di Rocchi per Corsinelli, diagonale e Tantalocchi salva tutto.

Ripresa Gubbio volonteroso, ma poco lucido. Tommasini va in verticale, tempo perfetto di Tantalocchi in uscita. Minuto 58, sberla di Iaccarino appena larga. Respira il Pontedera, Ladinetti, la palla gira, ma non si abbassa. Si chiude con i padroni di casa a cercare almeno qualche mischia: alto il colpo di testa di Rovaglia, a lato la rovesciata di D'Ursi. E dopo 40 giorni il Pontedera torna a vincere.

