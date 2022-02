SERIE C Trasferta insidiosa per la Reggiana. Il Modena nel posticipo del lunedi La squadra di Aimo Diana è attesa dalla trasferta di Ancona, il Modena attende al Braglia il Pescara. Entrambe in toscana le romagnole. Il Cesena a Pontedera e l'Imolese a Pistoia

Duello a distanza tra Modena e Reggiana con gli uomini di Tesser in testa da soli al campionato che giocheranno nel posticipo di lunedi in casa contro il Pescara e che conosceranno il risultato della Reggiana impegnata nel delicatissimo match del Del Conero con l'Ancona/Matelica. I granata di Aimo Diana dovranno dimostrare contro una squadra attrezzata e che gioca un ottimo calcio, di aver digerito la prima sconfitta dopo ben 27 risultati utili consecutivi. Il duello in testa continua ad appassionare, ma diventa molto interessante anche quello per il terzo posto. Il Cesena mantiene 3 punti di vantaggio sull'Entella caduta in maniera inattesa a Lucca nel recupero di mercoledì.

Il Cesena è atteso a Pontedera da una squadra in grande salute, due vittorie consecutive per gli avversari di giornata dei bianconeri. In toscana anche l'Imolese impegnata a Pistoia. Partita molto delicata questa, perchè entrambe hanno necessità di fare risultato per allontanarsi dalle zone calde.

Questo il quadro della 29^. Ancona/Matelica – Reggiana, Carrarese – Gubbio, Lucchese – Fermana, Olbia – Montevarchi, Pistoiese – Imolese, Pontedera – Cesena, Siena - Viterbese, Teramo – Grosseto, Vis Pesaro – Virtus Entella sono tutte in programma per domani alle 14.30. Lunedi in posticipo ore 21 Modena – Pescara.

