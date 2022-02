Traversa e gol annullato: l'Imolese respinge il Cesena (0-0)

Novanta e più minuti con le tende nella metà campo imolese. Il Cesena sbatte sulla traversa, protesta per un gol annullato e si divora l'impossibile, così i rossoblù escono indenni e fanno pari. Subito grande occasione, Candela per la volee di Bortolussi: traversa piena. Partita non bellissima e bloccata, Caturano di testa non inquadra la porta. Timidi segnali di Imolese: Padovan prova a stuzzicare col sinistro, smorzato in angolo e proprio dall'angolo i padroni di casa costruiscono la miglior palla dell'intera serata. Dalla testa di Rinaldi a quella di Caturano che pulisce. Ripresa solo a tinte bianconere, Ciofi sfonda a destra e la mette, Ilari entra col tempo giusto, ma la deviazione non è vincente. Proteste invece quando vincente sarebbe l'inserimento di Missiroli sullo schema. Dubbi sul fuorigioco che nemmeno il replay chiarisce. Dubbi molto, quindi, che il gol fosse regolare. E' il momento in cui il Cesena stringe i tempi. Pittarello appena entrato offre ad Ilari un rigore in movimento brutalizzato dal tiro alla luna del centrocampista. Allora non restano che i calci piazzati: Pierini sceglie la potenza e Angeletti si arrangia d'istinto. L'ultimo corner con testa di Bortolussi non schioda lo uno 0-0 che in pratica non serve a nessuno.