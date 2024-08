Tre anticipi, due posticipi: riecco la serie C

La riparte, nemmeno il tempo di mettersi comodi che subito arrivano due partitoni tra ambiziose della vigilia. La rinnovata Spal di Dossena apre le danze al Mazza, alle 20, quando affronterà l'Ascoli: match tra squadre che puntano a riscattare le magre dell'ultima stagione. Idem o quasi per la sfida del Liberati tra Ternana e Pescara: gli umbri vengono dalla B, gli abruzzesi dai tormenti di un anno fa.

Obbligatorio cominciare a tutta, così come vogliono fare anche Lucchese e Pineto, incompiute del campionato che fu in cerca di buone partenze e un ruolo di guastafeste. Un altro trittico di partite domenica ognuna delle quali con motivi di interesse: L'Entella a Chiavari tiene a battesimo il Milan Under 23, tra Gubbio e Sestri è match tra squadre che hanno cambiato molto e più di un'occhiata merita Arezzo-Campobasso. I toscani possono davvero diventare la mina vagante, mentre il ritorno dei molisani tra i professionisti è un evento che la società ha voluto accompagnare allestendo con entusiasmo una rosa che vada oltre la semplice conquista della salvezza.

Il sabato porta in dote Legnago-Pontedera e Pianese Perugia, mentre i monday night sono imperdibili: il Rimini vuole alzare l'asticella e riparte da Carpi, non la trasferta più semplice. La Torres che vuole ripetersi riceve al Sanna la Vis Pesaro. Tanti i temi per C Vediamo il lunedì, l'approfondimento di San Marino Rtv che col campionato è pronto a ripartire.