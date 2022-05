MONDIALI QATAR Tre donne arbitro e 3 guardalinee ai Mondiali, è prima volta

Tre donne arbitro e 3 guardalinee ai Mondiali, è prima volta.

Per la prima volta nella storia dei Mondiali di calcio, tre donne arbitro, e altrettante guardalinee, sono state selezionate nella lista di direttori di gara per Qatar 2022. In particolare, tra i 36 arbitri scelti dal Comitato arbitri della Fifa, presieduta da Pierluigi Collina, ci sono la francese Stephanie Frappart - già a Euro 2020 -, la ruandese Salima Mukansanga e la giapponese Yoshimi Yamashita; tra i 69 assistenti ecco Neuza Back (Brasile), Karen Díaz Medina (Messico) e Kathryn Nesbitt (Usa). L'Italia è rappresentata da Daniele Orsato, dall'assistente Alessandro Giallatini, dagli addetti Var Massimiliano Irrati e Paolo Valeri,

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: