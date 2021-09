COPPA TITANO Tre Penne vince nel finale. Il Cosmos resta in corsa per la qualificazione Il Tre Penne con Kevin Zonzini vince al 94°

Succede tutto nella ripresa tra Cosmos e Tre Penne. Vantaggio della squadra di Stefano Ceci in apertura di ripresa con il solito Badalassi, grande feeling con il gol per il centroavanti ex Folgore. Poco dopo il raddoppio, la firma di Nicolas Lombardi, sembrava aver messo una grossa ipoteca su vittoria e qualificazione. Nessuno si aspettava la risposta veemente di un Cosmos mai domo, che dimezza con Francesco Stella e raggiunge i biancoazzurri con Raul Ura. Grande reazione della squadra di Alessandro Fabbri, ma nel recupero, al minuto 94 la rete di Kevin Zonzini concede un piccolo vantaggio in vista del ritorno al club di San Marino Città. Nella gara di andata degli ottavi di finale di Coppa Titano Cosmos – Tre Penne 2-3.

