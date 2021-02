SERIE A Tre punti per Fiorentina e Torino negli anticipi; Di Francesco al capolinea

Al Torino basta il colpo di testa di Bremer per vincere a Cagliari e cogliere tre punti importanti in chiave salvezza. Per il tecnico Davide Nicola è il primo successo sulla panchina granata: il distacco dal terzultimo posto occupato proprio dal Cagliari sale a 5 punti. Mentre sembra arrivata al capolinea l'avventura di Eusebio Di Francesco sulla panchina sarda. Al suo posto potrebbe essere ingaggiato l'ex tecnico della Spal Leonardo Semplici. Sono liberi anche Vincenzo Montella e Walter Mazzarri.

Due due sconfitte consecutive si risolleva anche la Fiorentina che s'impone 3-0 contro lo Spezia. Dopo un primo tempo avaro di emozioni, Castrovilli sale in cattedra e fa esultare Prandelli. Il centrocampista, entrato al 46' della prima frazione per l'infortunato Bonaventura, serve a Vlahovic l'assist dell'1-0 e chiude il match al 64'. Tris di Eysseric all'83'.

