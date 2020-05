Tre tesserati del Colonia positivi al coronavirus

Tre tesserati del Colonia sono risultati positivi al coronavirus. Ad annunciarlo è stato il club tedesco che in vista della ripresa dell'attività agonistica ha effettuato tamponi su tutta la squadra e lo staff tecnico. Il Colonia, per rispetto della privacy, non rivela i nomi dei positivi ne' specifica se si tratti di giocatori o membri dello staff. Una vicenda che semina dubbi sulla ripartenza del campionato tedesco. La cancelliera Angela Merkel ha fatto sapere che il governo prenderà una decisione il 6 maggio.