Tribuna piena, vittoria e festa per il Victor San Marino

Il maltempo poteva essere l'unico avversario, poi nei fatti non lo è nemmeno stato. Tribuna del San Marino Stadium quasi gremita per assistere all'incontro tra le due migliori squadre del girone. Festa da tutti i punti di vista. Vittoria al San Marino Stadium, che la società si augura possa diventare la propria casa per la prossima stagione. Premiazioni delle squadre giovanili che si sono affrontate in un triangolare dimostrativo prima dell'incontro tra Victor e Progresso, ossia gli under 11 e 12 di Pietracuta, Serravalle Academy e Titano Academy. Al termine dell'incontro è stata la volta della Juniores del Victor allenata dal tecnico Giancarlo Carnevali seconda classificata nel proprio campionato. Poi spazio agli Allievi di Giordano Cinquetti, giovanissimi che si sono imposti a suon di gol nel proprio campionato vinto con 66 punti e che hanno in Simone Menini il super bomber con ben 43 reti realizzate. Il Presidente del Comitato Olimpico Sammarinese Gian Primo Giardi prima di premiare tutta la squadra, ha atteso la chiamata all'americana di tutti i giocatori del Victor. Standing Ovation per ognuno di loro, un fragoroso boato ha accolto il capitano Alex Ambrosini autentico trascinatore con 17 reti. A chiudere la gloriosa passerella il tecnico fresco di rinnovo Stefano Cassani. Il prossimo campionato sarà un vero grande banco di prova e il Presidente Luca Della Balda nel giorno del suo compleanno dichiara che presto entreranno in società nuovi soci che daranno una grande mano per allestire una squadra capace di ben figurare anche in Serie D.