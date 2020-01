Triennale a Reggio Emilia, anche Zamparo lascia Rimini

Il Rimini ha scelto Mendicino. All'esperto attaccante che viene da Monopoli il compito di sostituire Luca Zamparo migrato con tanto di robusto triennale a Reggio Emilia. Saluta il biancorosso anche Nava, direzione Vis Pesaro.

Il Cesena ha dato l'ok per il passaggio di Ricci al Fano, ma la soluzione non è gradita dal giocatore e per il momento non si fa. Bianconeri alla ricerca di un attaccante e alla prima scelta Costantino destinato a lasciare Trieste si aggiunge l'Imolese Padovan.

Il Ravenna ha un nuovo centrocampista. E' il ghanese Mawuli che arriva a titolo definitivo dalla Spal. Ma il diesse Sabbadini è sempre al lavoro sull'attaccante e ha puntato forte su Bunino. Il buon rapporto col Padova potrebbe facilitare l'operazione, si attende il si del giocatore. In attesa di sviluppi i giallorossi sono vigili anche sul carpigiano Carletti. Attacco da rinforzare anche a Imola che, incassato il no di Romero, ha sondato Chinellato fresco di risoluzione a Lecce. In uscita il centrocampista Provenzano conteso da Francavilla (in vantaggio) e Casertana.

Mokulu e il Padova sono ai saluti, sul possente attaccante che non ha trovato in veneto lo spazio desiderato è piombato il Carpi. A Padova è in entrata Nicastro che ha espresso la volontà di lasciare Catanzaro. Sarà Marco Beccaro a sostituire Morosini nel centrocampo del Sud Tirol. L'ex Santarcangelo lascia Trieste, ma gli alabardati si consolano alla grande piazzando il colpo Lodi reso possibile dalla crisi societaria in corso a Catania.