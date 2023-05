SERIE C Triestina, 0-0 col Sangiuliano e D più vicina Al Rocco ci sono il palo di Metlika e la traversa di Masi: per non retrocedere l'Alabarda dovrà vincere il ritorno.

Al Rocco ci si limita a un legno per parte e chi gode è il Sangiuliano City. Con lo 0-0 casalingo – e il peggior piazzamento stagionale – per mantenersi in C la Triestina è ora obbligata a vincere il ritorno sul campo dei milanesi, ai quali invece basterà un'altra X per salvare la categoria. Floriano scambia con Metlika e serve dentro per Pascali, Celeghin chiude in anticipo e per il primo tempo è tutto.

Con l'avvio di ripresa pasticcio Piacentini-Celeghin che diventa buono per Fusi, il cui destro da fuori s'incrocia a lato di niente. Subito dopo, dall'altra parte, un flipper sull'affondo di Adorante libera Paganini in posizione defilata, anche qui destro incrociato e palla che sorvola appena la traversa.

Quindi, i già citati legni: Fall dalla sinistra per Metlika, petto, controllo con un piede e stoccata con l'altro, solo palo. Quindi è il turno della Triestina, su una mala ripartenza di Volpicelli: Tessiore e Celeghin recuperano e il secondo crossa per la sfortunata perla di Masi, un'acrobazia dal limite dell'area piccola infrantasi sulla traversa.

Quel poco che resta è sempre dell'alabarda: angolo di Felici che Malomo gira tra le braccia di Grandi, che ci mette il piede invece quando Celeghin gli scaraventa contro un pallone vagante. E qui si chiude, col Sangiuliano a prendersi gli applausi dei tifosi al seguito e la Triestina ancora più vicina a una clamorosa retrocessione in D.

