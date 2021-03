SERIE C Triestina – FeralpiSalò 1-1 Botta e risposta in un minuto : Scarsella porta in vantaggio la Feralpi. Litteri pareggia per la Triestina. Per gli alabardati è il quinto pareggio consecutivo

La Triestina non sa più vincere e dimostra di non credere più alla alla promozione diretta. La vittoria manca ormai da un mese, l'unica nota positiva è che per la squadra di Pillon si tratta del decimo risultato utile consecutivo, da qui al termine della stagione regolare si penserà solo al miglior piazzamento play off. E' la traversa a dire di no alla Triestina. Sul piazzato di Sarno, intervento di testa di Litteri sfortunato nell'occasione. Poca Feralpi nel primo tempo, in chiusura di frazione ci prova Ceccarelli dalla distanza, si distende e respinge Offredi. Il solito Sarno pericoloso dalla distanza.

La sfera non si abbassa come avrebbe voluto il 33enne fantasista napoletano. Insiste l'alabarda: bel lavoro di Procaccio a sinistra cross per Litteri colpo di testa centrale . Ancora Procaccio, uno dei migliori, si accentra e fa partire il destro, blocca De Lucia. Tocca a Gomez stuzzicare De Lucia ma si resta sullo 0-0. Come spesso accade, è la squadra che fino a li ha creato molto meno: Ceccarelli si libera sulla destra e fa partire un cross, colpo di testa in tuffo di Scarsella e sfera in rete. Undicesimo centro stagionale per il centroavanti gardesano. La gioia del vantaggio dura solo 60 secondi perchè Litteri trasforma quello che si può definire un calcio di rigore in movimento. Botta e risposta e finisce così. Al Al Nereo Rocco di Trieste, Triestina – FeralpiSalò 1-1

