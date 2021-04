Triestina, ko dopo oltre due mesi: 1-0 Sambenedettese

Montero ha dato una nuova identità alla Sambenedettese mentre la Triestina passa “dalle stelle alle stalle”: dopo il successo con la capolista Padova, l'Alabarda cade al “Riviera delle Palme” e non riesce ad accorciare sulle prime 4 della classe. Eppure gli ospiti partono meglio: Mensah si libera in mezzo a due ma difetta nella mira. Risposta rossoblu affidata a Babic che aggancia la sventagliata panoramica di Botta e va con il destro: Offredi è attento e dice di no in tuffo.

L'estremo difensore della Triestina sarà decisivo lungo i 90 minuti come quando, ad inizio ripresa, disinnesca in corner il fendente del solito Botta indirizzato all'angolino. Il vantaggio della Samb è nell'aria e si concretizza al 56': uno-due ad ampio respiro tra Babic e Botta. Il numero 10 si fa tutta la fascia, entra in area e mette dentro per Facundo Lescano che deposita in rete per il più facile dei gol. 1-0 meritatissimo e undicesimo centro stagionale per il bomber argentino. La reazione degli uomini di Pillon non arriva, Angiulli la fa girare dal limite dell'area e scheggia la traversa. Sambenedettese vicinissima al 2-0, ancora il 23 calcia dai 18 metri. Bravo Offredi che respinge in angolo. Botta, invece, è scatenato: pezzo di bravura dell'ex Inter che salta il primo, salta il secondo e sfiora il palo con un diagonale chirurgico. I padroni di casa, però, non la chiudono e la Triestina ha la chance sui titoli di coda ma la botta di Calvano non inquadra lo specchio della porta. Non c'è più tempo, la Samb vince e costringe i biancorossi ad un ko che mancava addirittura dal 24 gennaio dopo 13 risultati utili consecutivi.