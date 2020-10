SERIE C Triestina-Modena 1-0

Seconda vittoria consecutiva per la Triestina, al Rocco il Modena perde partita e vetta della classifica. Match combattuto e non bellissimo segno anche della grande importanza che gli danno le 2 squadre. Gli emiliani sono subito sul pezzo, l'ex Costantini di testa non inquadra la porta. Poi l'occasione vera tocca ai padroni di casa, Lodi col contagiri, Ligi sale ma la palla non si abbassa abbastanza. Il Modena trattiene il fiato quando Narciso non va giù bene su Rizzo e tutto poi si ferma perché Gomez è in fuorigioco. Prima dell'intervallo c'è anche Offredi sveglio su Scappini. Ripresa, l'alabarda spinge più convintamente verso la vittoria, Giorico per Gomez, fuori di poco. Poi il gol partita inventato dall'indemoniato Petrella e portato a casa da Gomez con la complicità di Narciso che si incarta, ma non si tuffa e la palla gli si infila accanto. L'ultima parte di partita è una ricerca del pari da parte degli ospiti che creano in tutto un paio di situazioni: Scappini di testa fuori, non di molto. E poi una mischia con l'arbitro che ferma tutto causa simulazione di Sodinha. Dopo Cesena, il Modena. Con 6 punti in 3 giorni la Triestina si è messa a correre.

