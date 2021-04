SERIE C Triestina-Padova 1-0: decide Guido Gomez Nel big match della 34esima giornata, gli alabardati sorprendono la capolista. Finisce 1-0 con la rete di Guido Gomez nella ripresa, tra le proteste dei biancoscudati.

Al 65' l'episodio che decide il big match: Guido Gomez si avventa sulla girata di Mensah e spinge (probabilmente) con la mano il pallone in porta. Tutto regolare e la Triestina si porta a casa 3 punti pesantissimi per ipotecare la qualificazione ai play-off. Dall'altra parte il Padova recrimina ma rimane capolista, anche se con solo 2 punti sul Sudtirol. Quella del “Nereo Rocco” è un match spigoloso con poche fiammate. L'Alabarda, però, parte meglio: Mensah entra in area e mette dentro, la deviazione favorisce Rizzo che va a botta sicura ma Dini si salva in corner con un grandissimo intervento. Al tramonto dei primi 45 minuti, invece, traversone velenoso di Lepore sul quale Maracchi si inserisce ma sfiora soltanto.

Anche la ripresa vede solo la Triestina in campo: Capela svetta sopra tutti e batte Dini ma il direttore di gara vede un fallo in attacco e annulla. E' il preludio al gol del vantaggio: Gomez passa davanti al difensore e non lascia scampo all'estremo difensore avversario. Gli uomini di “Bepi” Pillon vanno sull'1-0 tra le proteste veementi dei biancoscudati che si lamentano, come detto, per un possibile tocco di mano. Fatto sta che si gioca, il Padova prova a reagire con un azione concitata aperta e chiusa da Chiricò. Nel mezzo c'è spazio pure per l'ottima chiusura di Offredi su Bifulco, prima che il 32 sparacchi a lato con il mancino. E allora non c'è più tempo: la Triestina sale al quinto posto con la concreta possibilità di accorciare sulle prime della classe, in caso di successo nel recupero contro la Sambenedettese.

