Triestina salva al 92°, Tavernelli condanna il Sangiuliano

All'ultimo respiro di una stagione balorda e assurda, la Triestina si salva. Come in stagione regolare quando tutto è insperato, al 92°, in dieci e con una magata di Tavernelli, che dal nulla s'inventa il gol che tiene in C l'Alabarda. Che può solo vincere e lo fa, un 2-1 su un Sangiuliano City che viceversa aveva a disposizione due risultati su tre, visto il pari del Rocco e il miglior piazzamento stagionale. L'esordiente si ferma a un passo dal traguardo e torna in D, con le lacrime dei suoi a far da corredo alla festa triestina.

Il primo squillo del pomeriggio è un assolo di Cogliati che parte da metà campo e conclude calciando sull'esterno rete. La risposta ospite è il quasi capolavoro di Felici, gran punizione da lontano e palla sul palo. Con la ripresa, arrivano i gol: 1' e qualcosa e un errore in uscita del Sangiuliano porta al traversone di Coleghin per Mbakogu, che s'inserisce sul palo lungo per l'inzuccata del vantaggio. Di breve durata, perché tempo 10' e Salzano lancia perfetto per Fusi, steccato dall'uscita di piede di Matosevic: rigore netto e Salzano va a completare l'opera, infilando in angolo basso.

La Triestina accusa il colpo e al 78° si becca pure il rosso diretto per Adorante, reo di una gomitata in area ad Alcibiade. A un passo dal baratro la prima mossa di Gentilini è l'inserimento di Tavernelli e difficilmente poteva esserci scelta più azzeccata: Piacentini spizza un pallone a campanile, Mbakogu tocca al volo e proprio Tavernelli fa il resto, con stop di petto e botta di prima intenzione dalla mezzaluna che va dritta nel sette. Altri 7' di nulla e si chiude, con la Triestina che esulta e il Sangiuliano che saluta i professionisti.