Dopo oltre mezzo secolo di attesa – dal 1974, per la precisione – il Bologna torna ad alzare la Coppa Italia. All'Olimpico di Roma basta un gol di Ndoye a inizio ripresa per stendere il Milan per sollevare il trofeo. 1-0 e festa a tinte rossoblu, il tecnico Vincenzo Italiano scrive una nuova pagina di storia della società emiliana.