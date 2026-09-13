Tripletta di Di Stefano e la Torres ribalta l'Ostiamare

Percorso perfettamente alternato per la Torres in queste prime quattro campionato. La vittoria contro l'Ostiamare porta la firma di Lorenzo Di Stefano, tripletta per lui e pallone a casa in una giornata da ricordare anche perchè non era cominciata sotto i migliori auspici. L'Ostiamare sblocca su calcio di rigore. Fallo di Pennington su Tonin. Parigini spiazza l'ex Rimini Zaccagno e i laziali si portano avanti. La squadra di David D'Antoni ha anche la grande chance di raddoppiare: duello Tonin – Zaccagno, il centroavanti dopo diverse finte e controfinte riesce a calciare in porta, sulla linea provvidenziale il salvataggio di Antonelli. La Torres resta in piedi e si procura anche la più ghiotta delle occasioni per anmdare negli spogliatoi in equilibrio.

Castaldo interviene su Alberto Lunghi e il direttore di gara concede il rigore. Il centroavanti rossoblu Scotto calcia debole e male, Filippo Vertua intuisce e blocca il destro senza pretese. Nella ripresa Torres d'assalto, Vertua prende tutto quello che c'è da prendere ma non il missile da fuori area di Lorenzo Di Stefano per il pareggio.

Lo show del numero 7 è solo all'inizio. Il raddoppio di li a poco, con la solita palla persa in uscita, la verticale per Di Stefano che ribalta l'Ostiamare con il diagonale preciso. Partita che assomiglia molto da vicina a quella di flipper. Dal possibile 2-2 si passa al 3-1 con l'ennesimo pasticcio difensivo, palla a ritroso che diventa un assist per Bunino, servizio per l'indemoniato Di Stefano che porta a casa il pallone. Badje di testa la riapre, ma il suo è un gol che vale solo per le statistiche. A Sassari, Torres batte Ostiamare 3-2.











