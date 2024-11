Tris del Pineto, colpi esterni di Pianese e Spal

L'inguaribile Perugia crolla a Pineto. Padroni di casa e delle partite in 2 minuti quelli di Tisci: Gemello frena Gambale, ma il motore di Bruzzaniti brucia la concorrenza e mette dentro la palla del vantaggio. Al primo tremendo ceffone il Perugia reagisce in 3 minuti e tra svirgolate e sportellate, Seghetti trova il mondo di infilare l'angolo dell'1-1. Non c'è tregua, minuto 12 e funziona lo schema su punizione, sulla corta respinta ospite Germinario si coordina per il siluro del nuovo vantaggio Pineto. Adesso gli ospiti accusano e Gemello li salva d'istinto su Del Sole. Poi lo stesso Del Sole alla mezz'ora scarsa si inventa un tris che da il via ad un secondo tempo di pura gestione. C'è giusto da segnalare il colpo di testa di Sylla che sfiora il palo poi la rovina ai rovinati col secondo giallo a Polizzi e Perugia in 10. Nel finale Tonti respinge Lisi.

Continua a stupire e macinare punti con merito la Pianese che fa il colpo a Pontedera ed è saldamente dentro i play off. Subito una bella azione conclusa fuori da Simoni, poi il capolavoro di Mignani che va in verticale e di prima la incrocia imparabilmente sul palo di là. Il Pontedera reagisce e pareggia, Ianesi trova lo spiraglio per metterla, Boer smanaccia e Corona va a rimbalzo. Al 20' ci risiamo con Piancastagnaio: Mignani stavolta fa la sponda e Mastropietro 1-2. Immarcabile Mignani, scatenato il centravanti della Pianese, diagonale fuori di niente. Il Pontedera ci prova con Ianesi che punta e scarica, Italeng telefona a Boer. Nel secondo tempo c'è Ragatzu che la mette giù e schiaccia troppo la conclusione, ma soprattutto c'è Italeng che si divora nel finale un pari fatto. Poi Ragaztu, rosso, anticipa la doccia di un paio di minuti.

La seconda vittoria consecutiva consente alla Spal per la prima volta di uscire dalla zona play out. E' il Legnago invece che sprofonda a -3 dagli spareggi e -6 dalla salvezza diretta. Sfortunati i padroni di casa che spaccano il palo con Demirovic e poi passa la Spal. L'assist di Zammarini mette Mignanelli in porta. Il gol incide sulle già poche certezze della peggior difesa del campionato e i veneti provano a scuotersi solo nel secondo tempo. Ma se si esclude un'idea di Demirovic che non prende la porta è quasi solo Spal. E così Mignanelli, minuto 57, si appoggia sul palo e poi in rete per la doppietta personale. Ora c'è solo una squadra in campo, Legnago travolto nella testa e nelle gambe, Rao coast to coast va vicinissimo a fare tris. Che invece al 90' trova Contè. La Spal sembra fuori dal tunnel, dal Legnago preoccupanti segnali di resa.