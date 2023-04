Tris del San Donato, il Montevarchi è quasi in D

Il San Donato mette i playout in cassaforte e sogna la salvezza diretta. Basta un tempo, il secondo, per ribaltare un Montevarchi a meno di miracoli destinato all'ultimo posto e quindi alla serie D. Riprese rigorosamente senza zoom e in lontananza: Gorelli sbaglia tutto regalando a metà del primo tempo a Rovaglia la palla dell'1-0. Sembra un sabato molto diverso rispetto a quello che invece sarà. Ripresa, angolo e Marzierli da posizione defilata trova il modo di battere Giusti e di riprenderla al minuto 53. Gli ospiti, più sul pezzo anche fisicamente, capiscono che si può capovolgere la storia del pomeriggio e forse anche quella del campionato. Montevarchi in affanno, il fallo di Bertola su Gerardini induce l'arbitro a fischiare il rigore. Brenna dal dischetto fa 1-2. Nemmeno il secondo giallo a Gorelli che lascia il San Donato in 10 rianima i padroni di casa che di fatto per raggiungere almeno il pari fanno cose che vanno molto vicine allo zero. E allora in pieno recupero ecco il contropiede di Gerardini che è un po' troppo egoista e si fa fermare da Giusti, poi però il portiere va dritto anche su Noccioli e allora ci scappa anche il secondo rigore di giornata. Stavolta Noccioli per l'1-3 che sa di condanna per l'una e speranza per l'altra.