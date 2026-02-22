Tris dell'Ascoli, Pontedera sempre più ultima della classe (1-3)

L'Ascoli ha molta qualità, molti obiettivi, e anche molta fretta. E al terzo minuto dall'angolo Nicoletti la sblocca. Il Pontedera fa quel pochissimo che può, gli ospiti spolverano i violini e ripartono con una sinfonia che mette Rizzo Pinna davanti a Saracco: il portiere si salva. Sempre Saracco a tenere in piedi i suoi, poi Raychev secondo estratto va alto. Il povero primo tempo del povero Pontedera sta in questa cosa tremolante di Emanuello. Dall'altra parte D'Uffizzi schermato al momento di uccidere.

Ripresa e logico raddoppio, Damiani prende la mira e la mette imparabilmente in buca d'angolo. L'Ascoli la da vinta e colpevolmente stacca. Caponi lavora e manda Kabashi, sul cross arriva Yeboah in anticipo e riapre almeno teoricamente un match morto e sepolto. Ma solo per qualche minuto, tempo che D'Uffizi se la sposti e spolveri ancora una volta un angolo dove non si può arrivare. L'Ascoli richiude e lascia che sia Vitale ad arrangiarsi su Kabashi. Con quel po' che ha il Pontedera prova a dar fastidio fino alla fine. Nicoletti aggancia Yeboah. Il rigore della speranza è cestinato da Kabashi, le prime 3 sono di un altro pianeta.







