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Tris di sammarinesi per il Tropical Coriano: ecco Pasolini, Della Balda e Bugli

I rossoblù pescano due centrocampisti dall'Academy e un difensore dal Pietracuta. Confermato Rossi, innesti anche dall'Urbania

8 lug 2026
Tris di sammarinesi per il Tropical Coriano: ecco Pasolini, Della Balda e Bugli

Il Tropical Coriano pesca ancora a San Marino e tra gli ex Pietracuta. Dopo aver messo sotto contratto Michele Cevoli, dai rossoblù arriva anche il classe 2003 Michele Pasolini, che sarà nuovamente suo compagno di reparto in difesa. In aggiunta, il Tropical ha ingaggiato una coppia di giocatori che mister Roberto Di Maio ha già allenato alla San Marino Academy, Enea Della Balda e Giulio Maria Bugli, entrambi 2007 e centrocampisti.

Infine, altri due movimenti, una conferma e un nuovo acquisto. Dante Carlos Rossi rimarrà ancora a Coriano, per quella che sarà la quinta stagione a Coriano, mentre da Urbania arriva l'esterno sinistro Filippo Delbianco, classe 2006, con tre campionati di Promozione alle spalle disputati a Misano.




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