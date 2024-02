SERIE C Troise: "Orgoglioso e fiero del mio Rimini". Napoli: "I ragazzi sono incredibili"

Il Cesena batte 2-0 il Rimini ma l'allenatore biancorosso Emanuele Troise non ha nulla da rimproverare ai suoi: "Sono orgoglioso e fiero della squadra, perché i ragazzi ce l'hanno messa tutta nonostante le nostre difficoltà. Hanno dato tutto, nonostante magari servisse un po' più di qualità nel primo tempo, per risalire il campo, o anche dopo aver subito un secondo gol che, contro una squadra del genere, può tagliarti le gambe. Dobbiamo alimentarci di questa prestazione, contro una squadra arrivata qui con grande personalità e mostrando grandi qualità e cinismo: vanno fatti i complimenti a una corazzata che continua a confermare la sua forza".

A parlare per la capolista c'è il vice allenatore Michele Napoli, in panchina al Neri al posto dello squalificato Toscano: "Ormai non ci sono più aggettivi per definire questi ragazzi, stanno facendo cose incredibili. Anche oggi siamo stati padroni per tutto l'arco della partita, abbiamo fatto un gran primo tempo, legittimato con due gol, e nel secondo abbiamo avuto una clamorosa occasione con Donnarumma e gestito bene le situazioni".

[Banner_Google_ADS]







I più letti della settimana: