Trombetta: "Dedico il gol a tutta la città di Forlì", Onofri: "Noi non molliamo ci sono ancora sei giornate"

Nel video le interviste

Michele Trombetta attaccante Forlì: "Il mio gol mi sento veramente di dedicarlo a tutta la città, perché si è fatta sentire, ha veramente riempito lo stadio con tanto supporto e quindi credo che il primo a cui dedito questo gol sia al pubblico e poi dopo c'era la mia famiglia ovviamente, ma soprattutto i miei compagni anche perché tutta la settimana facciamo il massimo e ci meritiamo di stare dove siamo".

Matteo Onofri difensore Ravenna: "Sicuramente noi non molliamo, mancano ancora sei partite alla fine e noi cercheremo di vincerle tutte. Adesso purtroppo non è più tutto nelle nostre mani, però comunque noi faremo del nostro meglio per cercare di vincere tutte le partite. Sì, diciamo che dopo l'anno scorso avevo bisogno di ritrovare continuità e penso di averla trovata quest'anno grazie alla fantastica società in cui mi sono trovato e ricordo sempre con felicità l'anno passato in cui davvero mi sono trovato bene".