Tropical Coriano, Di Maio: "Peccato per quel rigore... rammarico per il risultato, non per la prestazione"

Tanto rammarico nelle parole del tecnico del Tropical Coriano, Roberto Di Maio: "C'è molto rammarico per il risultato, non per la prestazione, perché anche oggi i ragazzi hanno dimostrato che comunque ci sono. Sono un gruppo, sono una squadra, perché non era semplice. Invece abbiamo giocato a viso aperto, ci siamo giocati la partita contro uno dei pretendenti ad arrivare in alto, no? E quindi sono molto soddisfatto della prestazione. Rimango un po' con l'amaro in bocca, perché se si fischiano dei rigori del genere, bisogna fischiarne 5-6 a partita. Dopo diventa complicato per una squadra come la nostra, che affronta una squadra come questa. Perché fino a quel momento io credo che il secondo tempo stava andando tranquillo. Quindi secondo me queste cose qui penalizzano una squadra come la nostra. Perché quando prendi gol al 24' del secondo tempo, penso che eravamo in un momento del genere della partita, su rigore, è normale che l'inerzia cambia. Una squadra come la loro ti mette in difficoltà, quando fanno i cambi hanno giocatori importanti che entrano dentro. E quindi comunque c'era da aspettarselo. Però ovviamente c'è rammarico per il secondo gol. Secondo me potevamo evitarlo su una situazione di contropiede. Palla nostra, eravamo in zona di attacco, ci siamo ritrovati a difendere e abbiamo preso gol"

Manca ancora l'appuntamento con la vittoria dopo le prime tre partite, però buone indicazioni ci sono per poter fare un campionato complicato, e lo si sapeva dalla vigilia, però giocandosela con tutti... "Sì, quello penso di sì. Sì, deve essere un obiettivo di tutti. Ci vuole pazienza, perché siamo partiti tardi, perché ci sono dei ragazzi ancora fuori, perché dobbiamo essere tutti, ci dobbiamo compattare. L'importante è lavorare in questo momento e cercare di continuare su questa linea. Nel senso trovare le prestazioni, perché se continuiamo a fare questo tipo di prestazioni arriveranno anche i risultati, ne sono sicuro".







