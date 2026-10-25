Tropical Coriano, Di Maio: "Sconfitta bruciante, commettiamo sempre gli stessi errori"

Un brutto colpo, difficile da assorbire, ma che deve motivare il gruppo a far meglio. È sconsolato, ma anche arrabbiato Roberto Di Maio, dopo la sconfitta casalinga del Tropical Coriano contro l'Arconatese. Dei quattro stop consecutivi, è forse questo quello che pesa di più per l'allenatore dei rossoblù: "Credo che oggi l'Arconatese abbia meritato la vittoria, perché secondo me abbiamo fatto una delle peggiori partite dell'anno - commenta -. Nonostante abbiamo avuto un buon approccio, abbiamo giocato e abbiamo fatto anche delle cose discrete, rimane il fatto che non si possa nel secondo tempo regalare certe cose. Sono errori che stiamo ripetendo, perché le altre squadre non fanno niente per vincere le partite, fondamentalmente. Le vincono per episodi, se ne vanno a cercare uno e noi ci caschiamo sempre e facciamo sempre gli stessi errori. Mi aspetto tanto di più dai ragazzi che entrano e invece comunque c'è qualcosa sempre che li frena, non so cosa. Però rimane il fatto che oggi è una sconfitta che brucia e deve bruciare. È un monito, perché comunque iniziamo ad andare avanti con le partite, siamo a metà del giro d'andata. Abbiamo pochissimi punti, quindi adesso c'è bisogno di dare una svolta".

C'è anche il problema del goal, perché segnate pochissimo...

"Sì, si segna poco, però rimane il fatto che nelle ultime partite abbiamo subito anche tanto, perché abbiamo concesso due goal oggi, due domenica scuola, due mercoledì... Sì, è vero, il problema del gol è reale, perché i numeri parlano chiaro, però rimane il fatto che, se le partite non le puoi vincere, non le devi perdere in questo modo. Non puoi concedere un rigore di questo tipo, anche perché la palla stava andando fuori dall'area, è un'ingenuità che continuiamo a commettere. L'abbiamo commessa oggi, l'abbiamo commessa a Sant'Angelo, l'abbiamo commessa contro la Solbiatese. Dobbiamo migliorare, dobbiamo crescere in fretta, perché il tempo stringe, quindi dobbiamo crescere".

Pensi che sia frutto di problemi mentali e individuali o magari pesano anche tutti questi impegni ravvicinati, inusuali in Serie D?

"Sicuramente gli impegni sono tanti, abbiamo giocato tante partite e conta anche quello, non ci siamo mai allenati. Però non possiamo adesso pensare a questo, secondo me la partita va analizzata rispetto a quello che è successo in campo. E se io vado a vedere quello che è successo in campo mi arrabbio, perché sono errori di concentrazione, non è fisica la cosa. Se io faccio entrare giocatori a metà secondo tempo, voglio vedere da loro una mezzora giocata a tutta. Non posso vedere gente che entra e cammina, è quello il dispiacere che ho. Quando faccio i cambi, devono essere cambi che ti diano qualcosa, perché comunque ci sono tanti ragazzi che hanno giocato tante partite. E con questo non giustifico la prestazione di chi ha giocato dal primo minuto, perché anche lì dobbiamo crescere, dobbiamo migliorare. Potevamo segnare il 2-1 davanti alla porta, non ci siamo riusciti, però rimane il fatto che, se non vinci la partita, devi cercare di portarla in fondo, senza commettere questi errori che stiamo pagando a caro prezzo ormai da 3-4 partite".







