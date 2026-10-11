SERIE D Tropical Coriano e Crema si bloccano sullo 0-0 Partita equilibrata, spiccano il miracolo di Finardi su Iacovoni e l'incrocio dei pali preso da Recino

Tropical Coriano e Crema si equivalgono e ne esce uno 0-0 che le lascia appaiate nei playout, a quota 5, a -1 dalla salvezza diretta. I rossoblu comunque ne devono recuperare due: la prima mercoledì col Pontedera, sin qui sempre ko. Dopo 20”, Pessolani va via a Manuzzi e imbuca per Recino, il cui tiro a porta sguarnita viene deviato in angolo da Cenci.

Questo in un avvio con più Tropical: spunto di Lazzari in mezzo a tre e palla in mezzo, Arpini e Maccherini Tonini s'incartano e chiamano al tiro Iacovoni, Finardi respinge e Abba allontana. Di nuovo Iacovoni, di testa, sull'angolo di Manuzzi, pare fatta ma Finardi è prodigioso nel bloccarla sulla linea. Siamo al 12', da qui al riposo il Crema prende il controllo ma non va oltre alla spettacolare punizione da lontano di Recino, infrantasi sull'incrocio. Ripresa e, nella stessa porta, subito altra punizione pericolosa di Manuzzi, Finardi vola ad alzarla. Di là, sull'angolo di Arpini, Cevoli s'inceppa sulla torre di Davighi e favorisce la conclusione di Recino, anche stavolta c'è una deviazione a negargli il gol.

Poi poco o nulla fino agli ultimi 10', quando la partita si rianima un po': Lucchini manda alto al volo inserendosi sul cross di Arpini, mentre sul fronte Tropical Palma lavora un bel pallone per il destro dell'accorrente Mancini, Finardi è come sempre sul pezzo e respinge di nuovo. Sul ribaltamento, Brajdich ci prova da lontano, De Gori non è perfetto ma Cevoli è lì e allontana. De Gori che poi regala un brivido non trattenendo l'ennesimo traversone di Arpini, Pessolani riesce solo a restituirgliela e si chiude qui.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: