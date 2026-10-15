Tropical Coriano è una sconfitta che pesa

Alla fine della gara il rammarico è ancora più grande. Il Tropical Coriano nonostante l'inferiorità causata dalla follia di Palma, rosso diretto per una tacchettata volontaria a Caponi dopo soli 10 minuti, ha avuto sempre in mano il gioco, ha dominato anche in dieci, ed ha avuto anche le migliori occasioni. Adesso arriva la trasferta di Sant'Angelo Lodigiano contro un'altra formazione in difficoltà, un punto nelle ultime quattro giornate con tre sconfitte consecutive. Per il Tropical un altro scontro diretto prima del secondo impegno infrasettimanale fissato per il 21 ottobre in trasferta con la Solbiatese. Un tour de force dovuto alla lunga sosta per gli impegni in Nations League della Nazionale sammarinese

Nel servizio l'intervista a Brian Brisku difensore Tropical Coriano







