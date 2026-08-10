SERIE D Tropical Coriano, esordio contro il Varese Svelati i calendari di Serie D per la prossima stagione: il Tropical Coriano, ripescato nel girone D, esordirà in casa contro il Varese il prossimo 6 settembre.

Dopo la soddisfazione del ripescaggio in extremis, il Tropical Coriano ha conosciuto la scaletta e i propri avversari nel Girone D di Serie D. Svelati i calendari con la squadra romagnola, forte della collaborazione con la Federcalcio di San Marino e guidata dal tecnico Roberto Di Maio, che esordirà il prossimo 6 settembre in casa contro il Varese. Una società storica per l'esordio del “nuovo” Tropical con i lombardi che vantano nel palmares 3 campionati di Serie B. Il resto della prima giornata del raggruppamento prevede Aurora Pro Patria-Oltrepò, Casatese Merate-Arconatese, Castellanzese-Città di Pontedera, Correggese-Sant'Angelo, Pavia-Crema, Pistoiese-Solbiatese, Pro Sesto-Lentigione e Varesina-Cittadella Vis Modena.

Per il Coriano dei sammarinesi la prima in trasferta sette giorni più tardi, in casa proprio del Cittadella Vis Modena. Sono tre i turni infrasettimanali in programma: il 16 settembre, il 6 gennaio e il 25 marzo. Due, invece, le soste: quella dal 21 dicembre al 5 gennaio per le festività natalizie, e dall'1 al 13 marzo per la Viareggio Cup. Tra le altre date da ricordare per il Tropical Coriano la sfida contro il Crema dell'11 ottobre per la settima giornata: furono proprio i lombardi a far retrocedere sul campo i rossoblu la scorsa annata, prima – come detto – del ripescaggio in categoria. Diciassettesimo e ultimo turno del girone d'andata il 20 dicembre, sempre tra le mura amiche del “Grandi” contro la Castellanzese.

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