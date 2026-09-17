Tropical Coriano, Guiducci: "Se i sammarinesi giocano è perché se lo meritano, abbiamo scelto bene"

Intervista a Matteo Guiducci

La sconfitta in rimonta subita contro il Lentigione dal Tropical Coriano brucia, ma lascia comunque buone indicazioni allo staff e al neo-direttore sportivo dei romagnoli, Matteo Guiducci: "Io credo che sia un dispiacere per i ragazzi, perché comunque avevano offerto una prestazione importante. Il Lentigione non lo scopriamo di certo noi, sono anni che fa campionati importanti. E dispiace più che altro perché avendo fatto una prestazione così non meritavano di tornare a casa senza punti. Ricordiamoci sempre che siamo partiti con il gap del ripescaggio, quindi nel giro di un mese un'identità questa squadra ce l'ha. Siamo contenti, però purtroppo l'essere belli e bravi, e tutte le volte non fare punti (perché comunque ci meritavamo qualche punto anche sabato) è una costante che ci dobbiamo un po' togliere, ma non gli si può dire niente. Come abbiamo detto negli spogliatori il mister, gli abbiamo fatto i complimenti, ma ci deve dar fastidio fare la prestazione e tornare a casa senza nulla. Noi siamo contenti del gruppo che c'è, che si è formato, che credo sia la base per poter costruirci poi sopra una squadra. Siamo contenti, i ragazzi sono tutti utili, in questo momento abbiamo qualche infortunio importante, però chi va in campo dà sempre il massimo e non fa rimpiangere il compagno. Sappiamo che è difficile, sappiamo che è dura per noi, lotteremo fino all'ultimo, ma direi che ci siamo"

Ottima prestazione dei giocatori sammarinesi che stanno dimostrando di poterci stare bene, nonostante una categoria importante come la Serie D... "Questi ragazzi giocano perché se lo meritano, non è che giocano perché sono sammarinesi, giocano perché stanno dimostrando partita su partita, anche i giovani. Oggi non c'era Arlotti che è un 2008, ma lo stesso Bugli, lo stesso Della Balda, ma anche quelli un po' più grandini, stanno dimostrando che la categoria la reggono, la possono fare e sono per noi anche un motivo d'orgoglio, perché comunque vuol dire che avevamo scelto giusto".







