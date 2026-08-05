Tropical Coriano ripescato in Serie D

Il Tropical Coriano farà la Serie D. Dopo essere stata inizialmente esclusa dalle squadre ripescate pochi giorni fa, la Co.Vi.So.D ha dato parere positivo sull'iscrizione al campionato di Serie D della squadra romagnola. Un annuncio arrivato un po' a sorpresa, a seguito delle ulteriori verifiche effettuate in questi giorni sulle squadre iscritte alla Serie D.

A innescare il domino che ha portato al ripescaggio del Tropical è stata l'esclusione del Fasano. Per via dell'alternanza nei ripescaggi tra squadre provenienti dalla Serie D e dall'Eccellenza, la favorita per prendere il posto liberato pareva essere l'Imolese, retrocessa nella scorsa stagione in Eccellenza insieme al Coriano. Ma a quanto si apprende anche la loro domanda avrebbe avuto dei problemi, liberando la strada alla squadra guidata in questa stagione dal sammarinese Roberto Di Maio.







