SERIE D Tropical Coriano ripescato in Serie D

Tropical Coriano ripescato in Serie D.

Il Tropical Coriano farà la Serie D. Dopo essere stata inizialmente esclusa dalle squadre ripescate pochi giorni fa, la Co.Vi.So.D ha dato parere positivo sull'iscrizione al campionato di Serie D della squadra romagnola. Un annuncio arrivato un po' a sorpresa, a seguito delle ulteriori verifiche effettuate in questi giorni sulle squadre iscritte alla Serie D.

A innescare il domino che ha portato al ripescaggio del Tropical è stata l'esclusione del Fasano. Per via dell'alternanza nei ripescaggi tra squadre provenienti dalla Serie D e dall'Eccellenza, la favorita per prendere il posto liberato pareva essere l'Imolese, retrocessa nella scorsa stagione in Eccellenza insieme al Coriano. Ma a quanto si apprende anche la loro domanda avrebbe avuto dei problemi, liberando la strada alla squadra guidata in questa stagione dal sammarinese Roberto Di Maio.

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