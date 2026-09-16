SERIE D Tropical Coriano, Tosi: "Fino al rigore avevamo giocato una bella partita"

Sulla stessa lunghezza d'onda con le parole di Di Maio anche il difensore sammarinese Alessandro Tosi, autore dell'assist per il momentaneo vantaggio del Coriano: "E' un peccato perché eravamo partiti in vantaggio, avevamo fatto bene fino a che non ha fischiato il rigore e dopo la partita si è ribaltata. È un peccato perché abbiamo avuto un paio di occasioni, anche un altro angolo il primo tempo che secondo me era dentro di almeno un metro che non ci hanno dato. Purtroppo dobbiamo essere ancora più cattivi di quello che siamo. Non so neanche più cosa dire perché comunque ci danno un rigore contro, non so se c'era, secondo me no perché non ho visto protestare nessuno. Mi sembra strano che nessuno protesti di un rigore, però sono quegli episodi che a noi ci fanno la differenza e dobbiamo migliorare anche su queste cose qua. Noi sappiamo che possiamo giocarcela con tutti, l'abbiamo visto anche alla prima giornata, però alla fine stringi, stringi e vai via con zero punti. Quello ti dispiace perché sei andato in vantaggio e magari, senza quel rigore, provi a portare a casa un punto e poi bisogna anche dar merito agli avversari. Quello sicuramente è un'ottima squadra, però quei dettagli fanno la differenza".

[Banner_Google_ADS]





I più letti della settimana: